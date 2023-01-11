亚洲国家的军事数据被疑似国家黑客窃取

（早报讯）一个被怀疑与亚洲政府有关的黑客组织，在四个月间，攻破了东南亚和欧洲的七个知名目标，包括政府和军事机构。

彭博社报道，新加坡网络安全公司Group-IB星期三（1月11日）在一份报告中说，这个被称为“暗粉”（Dark Pink）的黑客组织，从2022年9月到12月间，利用钓鱼邮件和高级恶意软件（malware）破坏了菲律宾和马来西亚的军事部门，以及柬埔寨、印度尼西亚、波黑的政府组织的防御系统。

报告指出，还有一个非营利组织、宗教组织和一个设在越南的欧洲国家发展机构遭遇“暗粉”攻击。

Group-IB的恶意软件分析师波洛文金（Andrey Polovinkin）说：“‘暗粉’的活动很重要，因为很明显，他们试图从被攻击的网络中窃取文件，以找到敏感信息。”

考虑到这个组织的工作方式和攻击的目标大多是政府和军事机构，以及他们复杂的工具集。洛文金认为，“暗粉”很可能是个尚未被记录在案的民族国家间谍活动。

Group-IB指出，这些可能来自亚太地区的网络攻击，旨在进行企业间谍活动，包括窃取文件和录制目标设备的音频。黑客会向目标发送电子邮件，其中包含一个网站链接，可以用来下载一个恶意文件，然后再从“中毒”的设备中窃取目标的个人信息，包括密码、浏览器历史记录，以及Viber和Telegram等通讯应用程序的数据。

根据国际商业机器公司（IBM）2022年公布的威胁情报指数，亚洲是网络攻击的最大目标地区，每四次记录在案的攻击中，就有一次出现在亚洲。