世界经济论坛：生活成本上升是全球最大短期风险

（早报讯）世界经济论坛发布的《2023年全球风险报告》指出，生活成本危机将是未来两年内全球最大的短期风险；气候变化应对不力是全球面临的最严重的长期风险。

法新社报道，总部位于瑞士日内瓦的世界经济论坛（World Economic Forum）定下周在达沃斯（Davos）举行会议。这份在会议前于星期三（1月11日）发布的报告说，去年，主要石油和天然气生产国俄罗斯入侵农业强国乌克兰后，能源和食品成本飙升，全球通胀仍处于高位。冠病疫情造成的供应限制，也导致消费价格达数十年来的高峰。

报告说：“冲突和地缘经济紧张局势引发了一系列深度互联的全球风险……其中包括未来两年可能会持续的能源和食品供应紧缩，以及生活成本和偿债成本的强劲增长。”

报告补充道，这种短期危机“有可能破坏人们应对长期风险的努力，特别是那些与气候变化、生物多样性和人力资本投资相关的风险。”

新华社报道，报告借鉴了1200多名全球风险专家、政策制定者和行业领袖的观点。报告按照未来两年和未来十年的时间框架，以风险的严重性排序，分别列出全球面临的十大短期和长期风险。

其中，生活成本上升、自然灾害和极端天气、地缘经济冲突位列全球短期风险前三位；减缓气候变化失败、适应气候变化失败、自然灾害和极端天气位列全球长期风险前三位。

世界经济论坛常务董事萨迪亚·扎希迪（Saadia Zahidi）指出：“那些已经是最脆弱的人正在受苦，面对多重危机，而且，无论是在富国还是穷国，那些可能成为弱势群体的人数正在迅速增加。”