美媒：拜登幕僚在新地点发现第二批机密文件

（早报讯）美国媒体星期三（1月11日）引述消息来源报道，美国总统拜登的幕僚又发现了至少一批机密文件。

据首先爆料的美国全国广播公司（NBC）和美国有线电视新闻网（CNN）报道，自从11月在一个位于华盛顿的智库办公室发现一组机密文件后，拜登的幕僚一直在寻找可能遗留在其他地方的其他机密材料。那是拜登担任副总统后使用的办公室。

报道称，新一批的机密文件并非在早前的智库办公室，而是另一个地点发现。

NBC报道说，这批文件的分类级别、数量和确切位置并不清楚。它还说，尚不清楚这些额外文件是何时发现的，也不清楚对拜登担任副总统期间可能拥有的任何其他机密材料的搜索是否已经完成。

美国白宫未立即回应路透社的置评要求。

美国情报委员会的民主党主席华纳（Mark Warner）星期二（10日）说，他已经要求就拜登的第一次文件发现进行简报。

一名白宫律师两天前说，拜登的私人律师去年11月在智库“宾夕法尼亚拜登外交和全球参与中心”的办公室内，发现一批拜登担任副总统期间的机密文件，总数少于12份。他们之后向美国国家档案馆通报了此事并交出文件，还说他们正在与档案馆和司法部合作。

拜登星期二说，他和他的团队正在全力配合针对这起事件的调查。