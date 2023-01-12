韩军研讨战时租微型卫星 加强对朝鲜监视力量

（早报讯）韩国军方正在研讨在战时租用微小型卫星加强对朝鲜监视力量，以及韩国型三轴体系中的“杀伤链”（Kill Chain）能力。

韩联社引述韩国军方星期四（1月12日）消息，政府正在研讨战时从欧洲的微型合成孔径雷达（SAR）卫星公司借用卫星的方案。这一项目还处于策划阶段，但政府近期已与有关制作商接触，以了解卫星研发及影像处理功能等。这家公司的卫星已经在乌克兰投入使用，验证作战实效性。

与光学摄像机不同，SAR卫星不受气象条件影响，可实施全天时、全天候对地观测，且以低成本缩短卫星的重访周期。这意味着通过微小SAR卫星可实时观测朝鲜移动式发射车（TEL）或核试验场附近的人力和物资移动现状、弹道导弹液体燃料灌注工作动向等。

分析认为，韩国军方研讨借用SAR卫星，或意在增强有事时可先发制人打击的“杀伤链”能力。

韩军目前没有自主侦察卫星，对朝卫星信息主要依靠美国。在这一情况下，韩国政府计划推进所谓“425项目”，争取确保五颗中大型侦察卫星、发射多颗微小卫星缩短卫星重访周期。预计1号卫星将在年内发射升空，但微小卫星实战部署需要相当长的时间，因此政府研讨在实战部署前先租用军用卫星来弥补侦察能力的空白。

另外，朝鲜也在致力于研发侦察卫星。朝鲜声称2022年12月18日在平安北道铁山郡东仓里西海卫星发射场进行了侦察卫星研制收尾阶段的重要试验，军事侦察卫星1号的准备工作将在2023年4月前完成。