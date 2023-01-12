新加坡黑客与泰国女子在曼谷落网

（早报讯）泰国警方于星期四（1月12日）突袭曼谷汇权区的一个公寓单位，逮捕了一名32岁的新加坡人，落网者因涉嫌侵入社交媒体账户窃取个人信息而受新加坡警方通缉。

据《联合早报》探悉，这名新加坡男子涉及盗用60个职总平价合作社和电商Zalora用户的账号，再用这些账户的礼券购买上万元物品。另外六名涉案男子已经落网，其中五人在星期三（11日）被控。

《曼谷邮报》报道，泰国警方也在汇权区（Huai Kwang）的这个公寓单位内查获一小袋冰毒、两小袋氯胺酮（ketamine）和一小袋名为艾利敏5号（Erimin-5）的非法药物。警方同时也逮捕了在单位内的28岁泰国女子Ananyalak Chuenjai，并查获一个电子秤和三本银行存折。

曼谷技术犯罪防范分部第五分区负责人Phadol Chandorn说，警方是根据沙缴府法院于12月19日发出的逮捕令，逮捕32岁男子Ong Jian Zhen。他涉使用假护照而受通缉。

早些时候，新加坡警察部队刑事侦察局联系泰国中央调查局（CIB）专员Jirabhop Bhuridej，寻求泰国协助，逮捕这名涉案人。他涉嫌侵入个人社交媒体账户，在线购买商品，令好些人蒙受损失。

泰国移民警察在10月26日逮捕了这名使用假护照入境的新加坡人，但他在获得保释后潜逃。

《联合早报》正在向新加坡警察部队了解更多详情。