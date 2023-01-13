美国政府委任特别顾问 调查拜登不当存储机密文件

（早报讯）美国政府星期四（1月12日）委任一名特别顾问，调查总统拜登在住家和前办公室不当存储机密文件一事。

路透社报道，美国总检察长加兰（Merrick Garland）说，在特朗普执政期间担任马里兰州最高联邦检察官的赫尔（Robert Hur）将作为准独立检察官，确定拜登担任副总统期间的机密记录是否被不适当地存放在他在特拉华州的住所和华盛顿的一个智库。加兰说，赫尔将审查“是否有任何个人或实体违反了法律”。

报道称，这项调查可能会影响拜登在2024年的总统选举中寻求连任。

美国白宫承诺将予以合作。白宫律师理索伯（Richard Sauber）在一份声明中说：“我们相信，彻底的审查将表明这些文件是无意中放错了地方。”

虽然拜登和特朗普现在面临特别检察官的询问，这些检察官通常被任命处理政治敏感案件，以确保在一定程度上独立于司法部领导，但这并不意味着他们的案件是相同的。

拜登的律师说，他们找到的机密文件不到十份，并已向当局交出了相关文件。特朗普则拒绝这样做，直到8月联邦调查局的一次搜查发现了约100份机密文件，引发了关于特朗普或他的工作人员是否阻碍调查的问题。调查特朗普处理文件的特别顾问也在牵头调查这位共和党人试图推翻他在2020年11月选举中败给拜登的企图。