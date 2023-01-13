美联邦航空局：全美航班已恢复正常

（早报讯）美国联邦航空局（FAA）星期四（1月12日）在社交媒体发文称，联邦航空局运行已恢复正常，目前没有航班延误或取消。

航班信息追踪网站FlightAware数据显示，12日上午，约100趟航班取消、1000趟航班延误。

对此，联邦航空局说，12日出现的航班延误等情况是天气原因所致。

联邦航空局11日上午6时30分宣布，因空中任务通知系统发生故障，暂停所有美国国内航班起飞。当天上午故障排除后国内空中交通运行逐步恢复。

FlightAware数据显示，11日当天，超过1300趟航班取消，超过1万1000趟航班延误。

联邦航空局称，空中任务通知系统发生故障，是因数据库文件损坏造成。联邦航空局将继续全面评估以查明故障根本原因，并采取一切必要措施避免类似事件再次发生。

美国交通部长布蒂吉格说：“当政府系统出现问题，我们一定会找到原因并解决问题”。他说，目前没有证据显示这是一次网络攻击，但“在对这起事件有更全面和清晰认识前不会排除这一可能性”。

这起事件再次引发多方对联邦航空局的不满。众多航空公司、旅游业人士认为，联邦航空局“急需更多资金来进行技术升级”。

据美国媒体报道，这一事件同样引起国会议员的关注，相关委员会预计近期将召开听证会，以决定联邦航空局是否需要更多资金支持。