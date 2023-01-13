“猫王”54岁独生女去世

（早报讯）摇滚乐传奇人物“猫王”艾维斯（Elvis Presley）的54岁独生女丽莎·玛丽·普雷斯利（Lisa Marie Presley），星期四（1月12日）因心脏骤停紧急送往洛杉矶地区的一家医院后去世。

路透社报道，丽莎的母亲普里西拉·普雷斯利（Priscilla Presley）在声明中说：“我必须怀着沉重的心情说，我美丽的女儿丽莎·玛丽已经离开我们。”“她是我所认识最有热忱、最坚强和最有爱心的女人。在我们应对这一沉重的损失时，我们要求保持隐私。”

娱乐网站TMZ报道，丽莎是在她位于洛杉矶郊区卡拉巴萨斯的家中心脏骤停，于星期四送往医院。

丽莎出生于1968年，是她父亲在美国田纳西州孟菲斯故居“优雅园”（Graceland）的主人。这座豪宅是一个受欢迎的旅游景点。1977年，“猫王”在“优雅园”去世时，丽莎才九岁。

丽莎的音乐生涯从2003年出版首张专辑开始，而她结过四次婚。1994年，她与第一任丈夫、音乐家丹尼·基奥（Danny Keough）离婚仅20天后，就与美国已故巨星麦克杰逊（Michael Jackson）结婚。这对高调的夫妇于1996年离婚，当时麦克杰逊正面对多项猥亵儿童的指控。

2002年，丽莎与好莱坞影星尼古拉斯凯奇（Nicholas Cage）结婚，凯奇是她父亲的忠实粉丝。四个月后，凯奇申请离婚。

她的第四任丈夫是她的吉他手兼音乐制作人迈克尔·洛克伍德（Michael Lockwood），两人在2021年完成离婚手续。

丽莎有四个孩子。她唯一的儿子本杰明·基夫（Benjamin Keough）于2020年去世，得年27岁。她33岁的女儿莱莉·基夫（Riley Keough）是一名演员。她的另外两个女儿是14岁的双胞胎哈珀（Harper Lockwood）和芬利·洛克伍德（Finley Lockwood）。