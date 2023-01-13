美国佐治亚州进入恶劣天气紧急状态

（早报讯）美国佐治亚州州长肯普星期四（1月12日）宣布，由于受到恶劣天气影响，佐治亚州进入紧急状态。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，美国亚拉巴马州、佐治亚州和田纳西州遭遇龙卷风袭击，造成多处建筑物损坏、人员受伤和部分地区电力中断。

经美国国家气象局证实，亚拉巴马州共报告了至少24起龙卷风，其中塞尔玛市12日下午发生了一场巨大且极其危险的龙卷风，造成多处建筑物损坏。亚拉巴马州奥陶加县12日已确认有六人死亡。当地警方说，搜救工作仍在进行中，死亡人数可能进一步上升。受恶劣天气影响，州长艾维宣布六个县进入紧急状态，并将评估情况以确定是否有必要扩大紧急状态。

此外，美国国家气象局称，在佐治亚州亚特兰大市哈兹菲尔德-杰克逊国际机场附近上空观测到龙卷风，风暴正以每小时72.42公里的速度向东移动。美国联邦航空管理局的国家空域系统显示，受雷暴天气影响，前往哈兹菲尔德-杰克逊国际机场的大量航班遭遇延误。

美国风暴预测中心12日说，超过3500万人正受到不同程度的暴风雨威胁，并发布了两个龙卷风预警，第一个是在亚拉巴马州东南部、佐治亚州西南部和佛罗里达州狭长地带。第二个预警是在佐治亚州东北部、北卡罗来纳州西部以及南卡罗来纳州西部和中部。

根据美国电力跟踪网站PowerOutage.us的数据，截至美东时间12日下午5时37分，亚拉巴马州、佐治亚州和田纳西州共有19万3917名用户断电，仅在佐治亚州，就有超过11万7263名用户断电，亚拉巴马州约有5万2613名用户断电，田纳西州则有2万4041名用户断电。