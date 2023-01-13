日本获国际原子能机构批准 2023年春夏将核废水排海

（早报讯）日本政府称已获国际原子能机构批准，决定在2023年“春夏季前后”，将福岛第一核电站核废水排入太平洋。

韩联社报道，日本内阁秘书长松野博一星期五（1月13日）说，日本计划从2023年开始，把超过100万吨福岛核电站的核废水排入大海。

松野博一说，这项计划已获得国际原子能机构（IAEA）的批准，但政府会等IAEA发布“综合报告”后，才开始排放核废水。

松野博一透露，预计排放核废水的计划会在今年春季或夏季进行，政府将尽最大努力采取措施，确保安全并防止恶意谣言散播。

“排污入海”的计划遭当地渔民强烈反对，渔民担心核废水排入大海后，会严重影响他们的生计。日本政府承诺，将设立500亿日元（约5亿1200万新元）的基金，为受影响的渔民提供支援。

根据东京电力公司之前公布的数据，经过多核素去除设备（ALPS）处理后，核废水当中绝大部分放射性元素都可以清除，除了一种叫“氚”（Tritium）的放射性物质。

一些专家认为，ALPS不能完全清除放射性物质，氚的放射性危害被低估了。但也有专家指出，氚带来的是β衰变，能量虽高但穿透力弱，在空气中仅影响数厘米的范围，亦不可能穿透包括人体皮肤的任何阻碍物。

德国汉诺威莱布尼兹大学放射学教授施泰因豪森（Georg Steinhauser）说：“人们会对氚感到担忧，是因为对它知之甚少。当氚被稀释后缓慢排入大海，不会对人体或环境构成威胁。”