Bed Bath & Beyond或申请破产 股价却在四天飙升166％

（早报讯）美国家居用品零售商Bed Bath ＆ Beyond Inc虽然宣布可能在未来几个星期内寻求破产保护，但是该公司的股价却连续四天猛飙。该股星期四（1月12日）更是攀高50.14％，以去年10月下旬以来的最高水平闭市，报5.24美元。

在过去四个交易日里，Bed Bath＆ Beyond的股价总共上涨了166％。其他和Bed Bath ＆ Beyond一样属于模因股票（Meme Stocks）的也乘着同个浪潮跟着一起升高。

例如：Carvana Co隔夜就上涨46％，创下历史最大涨幅；另一只模因股票AMC Entertainment和经典模因股游戏驿站（GameStop Corp）的涨幅虽然比较小，但是也相当显著，分别是2.03％和8.35％。

根据Vanda Research的资料，市场散户已经把数百万美元注入Bed Bath & Beyond。在过去几天里，在各个社交媒体平台和聊天室里，这些散户也纷纷力挺Bed Bath & Beyond。

Vanda Research数据显示，这些散户在星期三（11日）总共买进了730万美元的Bed Bath & Beyond股票。这也是该股自1月4日市场收盘以来的净买入量的两倍多。

该股隔夜（星期四）继续受到买盘支持。例如在富达平台（Fidelity’s Platform），Bed Bath & Beyond是买单数量排名第二的股票，仅次于特斯拉（Tesla）股。最近这几天，社交平台如Reddit的WallStreetBets和Stocktwits等，也出现许多散户吹捧Bed Bath & Beyond。

自Bed Bath & Beyond上星期宣布可能需要申请破产之后，该股价的波动幅度一直在扩大。根据彭博社报道，该股的10天波动率达到至少五年来的最高水平，而且还一度飙升到2021年初散户追捧模因股那种狂热的水平。

在2021年初，散户们在社交媒体上联手“惩罚”那些大户卖空者，让像Bed Bath & Beyond和游戏驿站等模因股票的股价做出惊人的飙升。根据美国分析公司S3 Partners的数据，Bed Bath & Beyond目前的卖空比率（Short Interest）已经从一个月前的47％上升至约53％，而且还可能会出现进一步的紧缩。

S3 Partners预测与分析团队负责人杜萨尼夫斯基（Ihor Dusaniwsky）在发布的相关研究报告中就说：“如果Bed Bath & Beyond不会破产，它的股价可能会继续上涨，这将迫使大规模的卖空大户蜂拥补仓。”

不过杜萨尼夫斯基也说：“如果破产情况变得更加确定，Bed Bath & Beyond股票出现空头轧平的可能性就会越来越小。这些卖空者都正在等待该股出现0.00美元的价格。”

彭博社隔夜也援引知情人士的话说，Bed Bath & Beyond目前正在与那些可能在破产程序期间，为该公司提供资金的潜在贷方洽谈。

Bed Bath & Beyond股价在2022年总共暴跌了83％，这是该股有史以来最糟糕的一年。尽管这几天该股股价出现反弹，但与两年前模因股票狂潮的峰值，即52.89美元相比，已经下跌了整整90％。因此许多市场分析师都认为，目前Bed Bath & Beyond的股价未知数很多，投资者应该谨慎对待该股。