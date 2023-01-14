拜登：美国毫无保留致力于日本防务 美日关系“从未如此亲密”

（早报讯）美国总统拜登告诉日本首相岸田文雄，美国“全面、彻底、毫无保留地”致力于日本防务，对日本提升国家安全战略表示赞扬，称美日关系“从未如此亲密”。岸田文雄说，当前安全环境最具挑战和复杂，日美所扮演的角色益显重要。

路透社报道，华盛顿是岸田文雄访问七国集团（G7）成员国的最后一站，寻求深化日美战略同盟关系，以应对中国、朝鲜和俄罗斯对地区安全日益增长的威胁。

拜登星期五（1月13日）在白宫与岸田文雄会面时说，美日同盟处于“非凡时刻”，两国关系从未如此亲密。

拜登说：“我要清楚表明，美国全面、彻底和毫无保留地致力于两国同盟关系，更重要的是致力于日本防务。”

根据拜登和岸田文雄会后发表的联合声明，“拜登赞扬日本从根本上强化自身的防御能力，并在外交方面展现的领导魄力”。

联合声明称，美国和日本“将强化双方在经济安全方面的共同优势，包括保护与促进半导体等关键和新兴技术”。

拜登说：“在日本国防开支创历史新高和制定新版国家安全战略的基础上，我们正在使美日军事同盟现代化。”他也感谢岸田文雄在科技和经济议题上与美国密切合作。

岸田文雄对美国在地区安全方面所做的工作表示感谢。岸田文雄说：“日本和美国目前正面临近代历史上最具挑战和最复杂的安全环境。”他说，日本上个月发布了新制定的新国防战略，以确保地区的和平与繁荣。

岸田文雄说，日本和美国都拥有民主和法治的基本价值观，“我们现在所扮演的角色益发显得重要”。

岸田文雄还说，他期待在G7峰会就“自由与开放的印太地区”和气候变化等国际课题“坦诚”地交换意见。

两国领导人星期五也重申了台湾海峡和平与稳定的重要性，并警告俄罗斯，不要在乌克兰使用核武器。

美日联合声明还提到了朝鲜的“挑衅”。联合声明说：“我们强烈反对在世界任何地方，以武力或胁迫方式单方面改变现状的任何企图。”

日本是本年度G7轮值主席国。自1月1日起，日本也是联合国安全理事会非常任理事国，任期两年；日本也是1月的安理会轮值主席国。