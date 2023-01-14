岸田：日美和欧洲必须在中国问题上采取一致行动

（早报讯）日本首相岸田文雄说，日本、美国和欧洲必须在中国问题上采取一致行动。

路透社报道，岸田文雄星期五（1月13日）在约翰·霍普金斯大学的高级国际研究学院演讲中强调，中国是日本和美国面临的关键挑战。

他说：“日本、美国和欧洲绝对有必要团结起来，以应对我们各自与中国的关系。”

岸田文雄强调：“国际社会正处于一个历史转折点：我们致力于维护的自由、开放和稳定的国际秩序，现在正处于危殆险境。”

他进一步说，中国对国际秩序的看法，在某些方面与日本和美国的观点不同，称日美同盟“永远无法接受”中国的观点。

岸田文雄说：“中国必须做一个战略决定，那就是，遵守既定的国际规则，承诺不能也不会以违反这些规则的方式来改变国际秩序。”

他说：“我们绝不允许任何单方面以武力改变现状的企图，我们将加强威慑。”他说，各国应与中国共同努力，为全球和印太地区的和平与稳定做出贡献。

岸田文雄也重申了日本对中国在东海有争议岛屿（日本称尖阁诸岛，中国称钓鱼岛）附近的军事活动，以及中国去年发射弹道导弹落入日本附近海域的担忧。

岸田文雄也透露，日本将在今年12月前后举行日本-亚细安纪念峰会。

岸田文雄星期五早前到美国白宫与美国总统拜登会面，拜登向他保证，美国“全面、彻底、毫无保留地”致力于日本防务，称美日同盟处于“非凡时刻”，两国关系从未如此亲密。