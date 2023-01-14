美国官员：辉瑞二价疫苗不会增加中风风险

（早报讯）美国联邦官员星期五（1月13日）说，关于美国制药商辉瑞公司和德国合作伙伴BioNTech最新的冠病二价疫苗可能增加65岁及以上人群中风的风险，目前还没有密集的科学调查证实。

《纽约时报》报道，美国疾病控制与预防中心（CDC）与美国食品和药物管理局（FDA）发表联合声明说，真实风险的“可能性非常小”。他们敦促六个月大及以上的美国人继续接种追加剂。

根据美国卫生当局较早前对一些初步数据的分析，辉瑞公司和BioNTech最新的冠病二价（Bivalent）疫苗，或许与老年人的一种脑中风有关联。

路透社报道，缺血性中风（Ischemic stroke）也称脑缺血，是由于向脑部供血的动脉阻塞引起。

美国CDC和FDA星期五说，CDC疫苗数据库发现，65岁及以上者在接种辉瑞/BioNTech二价疫苗后，可能面对一个安全问题。

美国CDC和FDA发现，与接种辉瑞/BioNTech二价疫苗22天至44天的65岁以上的人相比，同年龄层的人在接种这款疫苗的21天，较可能出现缺血性中风。

美国CDC和FDA说，有关辉瑞/BioNTech二价疫苗的安全问题还需要进行更多调查，“尽管目前的全部数据表明，疫苗安全数据链（VSD）提供的疫苗安全信号，不太可能代表真正的临床风险，但我们认为，与公众分享这些信息是很重要的。”

辉瑞和BioNTech发表声明说，他们已获悉少数65岁及以上者，在接种辉瑞/BioNTech二价疫苗后发生缺血性中风的报告。

辉瑞说：“无论是辉瑞、BioNTech、美国CDC或FDA，都没有在美国和全球的大量监测系统中观察到类似情况；而且并没有证据得出缺血性中风与使用辉瑞/BioNTech二价疫苗有关的结论。”

莫德纳的冠病二价疫苗尚未发现这方面的安全问题，美国CDC和FDA继续建议所有年龄在六个月及以上者，接种最新版的冠病疫苗。