特朗普两公司因税务欺诈罪共罚160万美元

（早报讯）美国前总统特朗普的两家公司因税务欺诈罪名成立，合共被法院罚款约160万美元（约211万新元）。

美国之音和法新社综合报道，纽约地方法官默坎（Juan Manuel Merchan）星期五（1月13日）宣布的罚款额是法律允许的最高罚款额，相当于一小群特朗普集团高管通过公司福利而逃避的税务的两倍。

被提控的是特朗普集团子公司特朗普公司（Trump Corp）和特朗普工资支付公司（Trump Payroll Corp）。特朗普公司被罚款81万美元，特朗普工资支付公司被罚款80万美元。

罚款是纽约法院对特朗普集团上个月因17项税务欺诈罪而面对的唯一处罚，罪名包括串谋和伪造商业记录。对于一家号称拥有数十亿美元资产的企业来说，这笔惩罚是象征性的，不会造成什么致命的打击。

特朗普本人没有面对审讯，他也否认对集团高管逃税知情。

虽然罚款数额还不如特朗普大厦中一套公寓的价值，不足以影响公司的运营或未来；但这一定罪是特朗普这个共和党人作为精明商人声誉的污点。特朗普已在去年年底宣布再次竞选总统。

特朗普和他的几个成年子女都没有出席量刑审讯，不过他的女儿伊万卡、长子小特朗普和次子埃里克都曾参与特朗普集团的管理和推介工作。

在法官宣布量刑结果后，特朗普集团发表声明说，他们没有做错任何事情，将对有罪判决提出上诉。

纽约助理地区检察官斯坦格拉斯说，罚款仅占特朗普集团“收入极小的一部分”，并指特朗普集团的欺诈计谋“影响深远且厚颜无耻”。

特朗普集团要求在30天内缴纳罚款，但法官命令特朗普集团在14天内付清罚款。