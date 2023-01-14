拜登机密文件疑团待厘清 共和党质问拜登儿子是否接触过文件

（早报讯）美国总统拜登正面对越来越大的压力，要他交代收藏在他住家和前办公室的国家机密文件的更多详情，由共和党控制的众议院称司法部对拜登和前总统特朗普差别待遇，并为此启动调查。

英国广播公司（BBC）星期六（1月14日）报道，虽然美国司法部已委任前司法部高级官员赫尔担任特别检察官，负责调查拜登的机密文件事件，但围绕这些机密文件的许多疑问仍有待厘清。

拜登说，他并不知道被发现的文件是什么，此事的严重程度取决于文件的内容是什么。

消息人士告诉美国有线电视新闻网（CNN）和《纽约时报》，第一批文件被锁在拜登担任副总统时使用过的一个华盛顿办公室里。

首批机密文件共有10份，包括乌克兰、伊朗和英国等国家的简报材料。据CNN报道，这些机密文件和一些非机密文件混在一起，其中包括2015年拜登长子博·拜登葬礼的详细信息。

CNN说，其中一些文件被标记为最高机密。

外界对在拜登特拉华州住家找到的文件所知不多。拜登的个人律师星期四发表声明说，在拜登住家发现的单页文件是“奥巴马—拜登政府的记录”，这意味着这份文件可以追溯到他担任副总统的八年。

白宫说，当局已完成对所有剩余机密文件的搜索。

目前仍不清楚在拜登结束副总统任期的七年里，有谁可能接触过这些机密文件。现在唯一掌握的信息是发现机密文件的两个地点。

第一批文件是拜登律师在清空设在宾州大学附属智库宾州拜登外交和全球参与中心的拜登前办公室时发现的。白宫说，这批文件被收在一个上了锁的橱柜里。

调查人员后来在拜登位于特拉华州威尔明顿住家，车库旁的一个房间里找到一张单页文件。

另据路透社报道，众议院共和党人星期五对司法部处理拜登不当收藏机密文件的手法启动调查，并质疑拜登的次子亨特是否接触过任何机密文件。

还有一个疑问是，白宫称，拜登的律师是在去年11月2日首次发现机密文件，也就是11月8日中期选举投票日的前一周。

白宫说，拜登的律师11月2日就向国家档案馆报告这一发现，国家档案馆11月3日就取回这些材料，并向司法部门报告此事。

但在哥伦比亚广播公司（CBS）本月早前揭发拜登收藏机密文件之前，白宫并未对外公开此事，引发了白宫在中期选举之前故意隐瞒此事之嫌。

共和党籍众议院议长麦卡锡说：“他（拜登）在中期选举期间接受媒体访问时，明明已知道这件事。这就是为什么美国人不信任政府的原因。”

白宫否认故意延迟公开此事

白宫否认出于政治考量，故意延迟公开机密文件的事。

众议院监督委员会主席科默已致信白宫，询问亨特是否接触过在拜登家中发现的机密文件。众议院司法委员会主席乔丹和另一共和党委员会成员约翰逊则致信司法部长加兰，要求知道司法部何时得知拜登机密文件的事，并质问是否在2022年中期选举前致力隐瞒此事。

美国前总统特朗普卸任后把大量政府机密文件包括绝密文件，带回他在海湖庄园住家。美国联邦调查局特工去年8月8日到海湖庄园展开搜查，寻获数千份文件，在首批被取回的文件中就有100多份被标记为机密。

加兰任命的特别检察官史密斯，去年11月接手了特朗普涉及的两起重大刑事调查，包括特朗普在2021年1月6日国会骚乱事件中扮演的角色，以及他在卸任后对政府机密文件的处理。

司法部对特朗普的调查遭到共和党的强烈批评。