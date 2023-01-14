涉嫌煽动首都骚乱 巴西前总统受查

（早报讯）巴西最高法院星期五（1月13日）接受联邦检察官的请求，对涉嫌煽动1月8日骚乱者强闯总统府等政府大楼的前总统博索纳罗启动调查。

路透社报道，巴西检察官说，博索纳罗在骚乱发生的两天后发布一段视频，质疑2022年10月总统选举第二轮投票的正当性，这可能是在公开煽动支持者犯罪。虽然博索纳罗的视频是在爆发骚乱后才发布的，但视频证明了两者的联系，显示对博索纳罗进行调查是合理的。

巴西最高法院大法官莫赖斯在同意检察官的请求时说：“那些继续暗地里密谋反民主、推动例外状态（a state of exception）的公众人物，将被追究责任。”

巴西最高检察官办公室发表声明说，检察官将调查博尔索纳罗是否可能涉及“煽动反民主行为，导致了上星期天在巴西利亚发生的破坏和暴力事件”。

最高法院此前已下令逮捕在博索纳罗任内担任司法部长的托雷斯。骚乱爆发时，托雷斯担任巴西利亚公共安全官员。

在巴西总统府、国会大楼和最高法院遭示威者强闯破坏之前，博索纳罗和托雷斯已身在美国佛罗里达州。

博索纳罗12月30日飞到美国佛州，巴西首都1月8日爆发骚乱，他9日因腹痛进入奥兰多医院，10日出院。奥兰多医生说，他的疼痛是肠梗阻引起，并不严重。