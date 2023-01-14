被指为英国间谍 伊朗处决前副防长

（早报讯）伊朗司法部门星期六（1月14日）说，已经处决了曾经担任过伊朗副国防部长的阿里雷萨·阿克巴里。一直呼吁释放阿克巴里的英国谴责伊朗的野蛮做法。

路透社报道，61岁的阿里雷萨·阿克巴里（Alireza Akbari）早前被指控为英国间谍而被判处死刑。阿克巴里拥有英国和伊朗双国籍。英国早前说，阿克巴里的案件是出于政治动机，并呼吁伊朗当局释放他。

英国首相苏纳克星期六称，这一处决是“野蛮政权实施的无情和懦弱的行为，不尊重本国人民的人权”。他发推文说，他对“处决感到震惊”。英国外交部长克莱弗利说，英国将传召伊朗代办，“明确表达我们对伊朗的行为感到厌恶”。

伊朗司法部门的Mizan新闻社星期六较早前报道了这一处决，但没有说是何时发生的。克莱弗利之前说，伊朗绝不能执行这一判决，美国也作出相同呼吁。

英国广播公司（BBC）波斯语频道星期三（11日）播出据称是阿克巴里的录音，阿克巴里说，他在遭受大量酷刑后承认了他没有犯下的罪行。

Mizan新闻社报道称，在2019年被逮捕的阿克巴里，因从事间谍活动而收到180万5000欧元（约257万新元）、26万5000英镑（约42万7000新元）和5万美元（约6万6000新元）的款项。

英国迄今未回应阿克巴里为英国间谍一事。伊朗国家媒体星期四（12日）播放了一段视频，他们说，阿克巴里在2020年参与暗杀伊朗顶级核科学家穆赫辛·法赫扎德（Mohsen Fakhrizadeh）的事件；法赫扎德在2020年德黑兰以外的一次袭击中被杀，当局当时将此归咎于以色列。在视频中，阿克巴里没有承认参与暗杀，但说一名英国特工曾要求提供有关法赫扎德的信息。