加州持续遭遇恶劣天气 造成19人死亡

（早报讯）自2022年12月以来，美国加利福尼亚州持续遭遇一系列罕见恶劣天气，造成至少19人死亡，部分地区面临洪灾、强降雪、断电、泥石流、道路关闭等。

综合路透社和法新社报道，美国国家气象局（NWS）预计，加州将在星期一（1月16日）迎来“另一股太平洋水汽涌入”。

NWS说，若暴雨天气再带来5到7.5厘米的雨水，部分地区将面临新的洪水和泥石流；而内华达山脉的一些地区则会出现三到六英尺的积雪；加州中部和沿海地区则会被每小时80公里的强风袭击。

而位于旧金山湾以南的重要农业地区、萨利纳斯河（Salinas）下游地区，则有可能出现灾难性洪灾。气象局预报员警告，洪水可能切断蒙特雷半岛与外界的联系，萨利纳斯可能会完全淹没在水里。

据NWS公布的数据显示，在星期六（14日）晚上，加州仍有近2万6000人处于洪水警报之下，另有数万人被命令撤离。

此外，根据追踪美国境内断电情况的网站PowerOutage.US的数据，截至当地时间星期六晚上11时30分左右（新加坡时间15日早上7时30分左右），强风对加州电网造成严重破坏，导致2万户家庭断电。

加州州长纽瑟姆预计，总统拜登将签署一份重大灾害声明，以帮助加州应对紧急情况。