二级奢侈名表料十年后跨越千亿元大关 首次超越一级市场新款

（早报讯）在全球买家与收藏家偏向寻找稀有的劳力士（Rolex）、百达翡丽（Patek Philippe）和爱彼（Audemars Piguet）等名表之际，二级奢侈手表的销售额将在10年内首次超越以新款为主的一级市场。

瑞士的行业分析与咨询公司LuxeConsult预测，到了2033年，全球古董和二手名表市场将飙升至790亿欧元（约1131亿6000万新元），是去年全球二手名表销售额，即250亿欧元的三倍多。

根据LuxeConsult的报告，2022年二级手表市场的销售额增长了20％，而新款奢侈手表的销售额则增长了12％，达到520亿欧元。

随着市场需求激增，想要从劳力士、百达翡丽和爱彼购专卖店购买最受欢迎型号的消费者，因为这些品牌有限的生产导致缺货情况，在等候名单的等待遥遥无期而开始转向二级市场。

LuxeConsult创始人穆勒（Oliver R. Müller）在接受《联合早报》线上专访时说：“二级市场是衡量品牌受欢迎程度的最佳指标。在各个名表客户等候名单越来越长的情况下，二级市场也会‘很老实’的通过给出真实的价格来反映这一点。”

穆勒说：“从过去四年市场的表现，我们可以预测，到2033年底，二级市场有可能是目前规模的翻两番。我们甚至相信，这个预测是相当保守的。这股市场动力主要是因为各个名表奢侈品牌，一直不愿意满足市场对它们的手表的需求所造成的。”

虽然大趋势偏高，但是如果单独看2023年的话，穆勒认为，2023年对名表的一级市场和二级市场都将是具有挑战的一年。由于宏观经济环境预料会恶化，名表的一级市场和二级市场预计分别仅增长2％和3％。

LuxeConsult最新发布的名表市场报告也预计，二级市场销售额在2024年会增长10％，然后从2025年到2033年平均复合年增长率为12％。相比之下，一级市场销售额平均增长率为4％。因此到2033年，二级市场将超过新手表的销售额。

穆勒说：“从长远来看，我们非常乐观。在线市场，例如：Chrono24、eBay和Watchfinder，它们都是主要的增长动力所在。因为它们推动全球二级市场的交易和发展。它们通过认证和保护交易，带来了透明度较高和令交易双方信任的环境。”

LuxeConsult的预测比Deloitte最近发布的名表市场报告更为乐观。Deloitte报告估计，2030年名表二级市场将增长75％，达到300亿美元（约396亿4600万新元）。

根据Subdial 50奢侈名表价格加权指数，名表二级市场在去年3月达到顶峰后，最受欢迎的多个名牌表款的二级市场价格一直在逐步下降。过去12个月的跌幅是20％。尽管如此，最新的劳力士Daytona、Patek Nautilus和爱彼Royal Oak型号的二级市场价格仍远高过一级市场的零售价。

Subdial 50是由在线手表交易平台Subdial，以50款交易量最多的奢侈手表的价格计算的加权指数。

LuxeConsult的数据也显示，劳力士、百达翡丽和爱彼的名表占了二级市场手表交易总额的55％以上。