拜登向黑人民权领袖马丁路德金致敬 为2024争取黑人选票探温

（早报讯）美国总统拜登在美国黑人民权运动领袖马丁·路德·金生前主理的一座历史悠久教堂里，告诉美国人，要从马丁·路德·金的一生汲取教训，修复分歧、极端主义和不公正现象。

路透社报道，星期一（1月16日）为马丁·路德·金纪念日，拜登应佐治亚州民主党籍参议员沃诺克的邀请，于星期天（15日）到亚特兰大埃比尼泽浸信会教堂的礼拜布道会上致辞。沃诺克为埃比尼泽浸信会教堂的牧师。

拜登的演说围绕在国家和世界正在与专制势力战斗，他说：“我现在正站在美国和世界的一个关键时刻。”他说，这是“做出选择的时刻”。

拜登问道：“我们是选择民主而不是专制的人吗？我们必须选择的是共同体，不是混乱。我们会选择爱而不是仇恨吗？这些都是我们这个时代面对的问题，也是我来这里的原因。”

彭博社说，拜登是首位在埃比尼泽浸信会教堂演说的在任美国总统，为推动黑人选民在他预期于2024年寻求连任时出来投票探温。

拜登有意寻求连任，而沃诺克刚在去年11月中期选举中再次当选佐治亚州参议员，赢得多六年任期。在沃诺克未来几年无竞选压力之时，拜登希望借助沃诺克和佐治亚州黑人选民，在他寻求连任时助他一臂之力。

1月15日是马丁·路德·金94岁冥诞。1968年4月4日，39岁的马丁·路德·金在田纳西州孟菲斯被一名公开的种族隔离主义者暗杀。从1960年直到他遇刺之时，一直是埃比尼泽浸信会教堂的牧师。