英将公布扩大警方执法权新法案 防破坏性抗议扰乱民生

（早报讯）英国政府将于星期一（1月16日）宣布遏制抗议活动的新法案，扩大警方能够采取的行动，防止抗议活动严重干扰民众生活。

近年来，伦敦市中心的大部分地区经常因为抗议活动陷入瘫痪，高速公路交通受阻，这些抗议活动一般与环境课题有关。要求赋予警方更多权力以应对这些干扰的呼声因此更高。

路透社报道，英国政府2022年已立法解决这方面的问题，但苏纳克政府计划采取进一步行动，制定一套《公共秩序法案》。

这套新法案已在去年公布，目前正处于议会辩论最后阶段。民权组织严厉批评新法案违反民主，并赋予警察太多权力。

英国政府希望进一步修订公共秩序法案，扩大“严重扰乱”的法律定义，也在法律上让警方的新权力更为明确，让警方在执法时更具弹性。

英国首相苏纳克星期天晚发表声明说：“抗议权是我们民主制度的一项基本原则，但这不是一种绝对权力。”

他说：“我们决不允许少数人的抗议活动，扰乱一般民众的日常生活。这是不可接受的，我们将制止这种情况。”

英国政府说，新法案如果获得通过，警方将可以先发制人取消活动，制止破坏性的示威抗议。

新法案已将抗议者试图把自己与物件或建筑物锁在一起的行为，定为刑事犯罪，并允许法院限制一些抗议者的人身自由，以防止他们造成严重破坏。