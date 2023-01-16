IMF：贸易分裂可致全球经济产出下降7%

（早报讯）国际货币基金组织（IMF）说，过去数十年，全球经济日趋一体化，如今贸易却已严重分裂，可能使全球经济产出下降多达7%。

IMF还警告，如果全球技术也脱钩，一些国家蒙受的损失甚至高达8-12%。

路透社报道，根据IMF工作人员小组星期天（1月15日）发布的最新报告，即使全球贸易分裂的程度有限，也可能导致全球国内生产总值（GDP）减少0.2%。

报告称，在评估国际货币体系和全球金融安全网（GFSN）成本方面，还需要做大量工作。

这份在星期天晚发布的IMF报告指出，在2008-2009年爆发全球金融危机，以及随后几年贸易限制激增之后，全球的商品和资本流动趋于稳定。

IMF说，多年来，不断深化的贸易关系使全球贫困人口大幅减少，同时通过降低价格使发达经济体的低收入消费者受益。但“冠病大流行和俄罗斯入侵乌克兰，进一步考验了国际关系，并增加了人们对全球化好处的怀疑”。

它说，贸易联系的解体，“将对低收入国家和发达经济体中不太富裕的消费者，产生最不利的影响”。

IMF还说，现有研究表明，世界贸易越碎片化，成本就越高，而技术脱钩将显著放大贸易限制带来的损失。

“随着国际风险分担减少，（全球经济分裂）可能导致宏观经济波动加剧，引发更严重的危机，国家缓冲也面临更大压力。”

IMF说，这还可能削弱国际社会支持面临危机国家的能力，并使化解未来主权债务危机复杂化。