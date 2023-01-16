经济学家预计美国经济年内出现衰退概率达61%

（早报讯）经济学家预计，在美国联邦储备委员会大举加息的背景下，美国经济未来一年内或将出现温和衰退。

新华社引述美国《华尔街日报》星期天（1月15日）公布的最新季度调查结果，这项于1月6日至10日对71名经济学家进行的调查显示，美国经济在未来12个月出现衰退的概率高达61%。

四分之三的受访者认为，虽然美联储期望通过让经济增长放缓而非全面萎缩来降低通胀，但经济“软着陆”不会实现，高通胀和美联储抑制通胀的政策努力将成为今年美国经济面临的最大风险。

调查显示，按年率计算，美国国内生产总值（GDP）今年第一季度或仅增长0.1%，第二季度将萎缩0.4%，第三季度将为零增长，第四季度则将增长0.6%。2023年全年，美国经济或仅增长0.2%。

受访经济学家对美国通胀预期相对乐观，预计美国消费者价格指数（CPI）同比涨幅有望在今年底降至3.1%，低于2022年10月预测的3.3%。

不过，受访经济学家不看好美国就业形势，预计美国企业将从今年第二季度开始加速裁员，全年非农业部门就业人数将月均减少7000。

此外，受访经济学家认为美联储今年需要将利率水平升至5%，同时多达51%的受访者预计美联储将在年内开始降息。

德意志银行经济学家卢泽蒂认为，尽管近期数据反映美国在抑制通胀方面取得了一些进展，但服务业核心通胀率依然高企，劳动力市场“历史性紧张”状况无法缓解，表明美联储仍有“很长的路要走”。他们预计，美联储将保持紧缩政策，而这将导致失业率大幅上升和经济衰退。