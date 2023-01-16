研究：可安全使用人类排泄物种植食用蔬菜

（早报讯）欧洲一项研究发现，用人类排泄物制成的肥料，可以被用来种植食用蔬菜，而且蔬菜的食用安全性不会受到影响。

彭博社星期一（1月16日）报道，这项已刊登在《环境科学前沿》期刊上的研究发现，用人类排泄物如粪便和尿液制成的肥料，可被用来种植食用蔬菜，且只有极少量的化学物质如药物等会进入到蔬菜中。

自俄乌战争爆发以来，全球化肥生产和供应受挫，化肥价格持续飙涨。为了提高化肥自给率，欧盟当局正在考虑加速开发以粪便为基础的肥料生产。

为了确保人类排泄物用作化肥的安全性，研究人员在排泄物中筛选出310种化学品，从药品到驱虫剂。结果显示，只有6.5%的化学品超出检测极限，且浓度很低。

虽然研究人员在卷心菜中检测到止痛药布洛芬（ibuprofen）和抗癫痫药物卡马西平（carbamazepine），但这两个药品的浓度都很低。

这意味着，只有当食用者连续吃掉50多万颗卷心菜，才能累积相当于一颗卡马西平药丸的剂量。

研究主要作者克劳斯（Ariane Krause）说：“总的来说，通过粪便堆肥的方式进入食品系统的药物化合物，对人类健康造成风险（的情况）似乎很低。”

克劳斯补充说：“如果能正确地准备和控制（排泄物的）质量，德国有高达25%的传统合成矿物肥料，可被人类排泄物制成的肥料取代。”