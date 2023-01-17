世界经济论坛：三分二与会者预计今年将出现全球衰退

（早报讯）全球经济濒临衰退边缘，给世界经济论坛蒙上了长长的阴影。世界经济论坛调查的私营和公共部门首席经济学家中，三分之二预计今年将出现全球衰退，其中约18%认为“极可能”出现全球衰退，为去年9月调查结果的两倍多。

路透社报道，世界经济论坛（WEF）常务董事扎希迪，在公布WEF开幕日调查结果的声明中说：“当前的高通胀、低增长、高债务和高度碎片化的环境，降低了恢复增长和提高世界最弱势群体生活水平所需要的投资激励。”

WEF调查结果是以国际货币基金组织（IMF）、投资银行、跨国公司和再保险集团等国际机构的一组高级经济学家的22份调查为依据。

另外，普华永道星期一（1月16日）在达沃斯发布的CEO调研报告，完全反转2021年和2022年的乐观预期。在全球超过4400名CEO中，高达73%预计未来12个月全球经济增长将下滑。这是自十多年前普华永道开启这项总裁调查以来，CEO们最悲观的看法。

世界银行上周将许多国家2023年的增长预测下调至接近衰退水平，原因是央行加息的影响加剧、俄罗斯在乌克兰的战争仍在继续，以及世界主要经济引擎停滞不前。

本年度世界经济论坛于1月16日至20日，在瑞士东部小镇达沃斯举行，为冠病大流行暴发以来，首次于冬季以线下方式举行。