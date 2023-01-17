英国教师2月1日将罢工 英格兰和威尔士逾2万学校受影响

（早报讯）英格兰最大教师工会宣布2月1日全国罢工，未来两个月还会再罢工六天。

路透社报道，拥有约30万会员的“全国教育联盟”（NEU）星期一（1月16日）说，90%的英格兰教师和92%的威尔士教师投票支持罢工；两地的投票率分别为53%及58%。

全国教育联盟说，2月1日为全国罢工日。在2月及3月的另外六天，一些地区还会举行一系列罢工，但每一所学校只有四天受罢工影响。

英格兰和威尔士共有2万3400所学校将受罢工影响。苏格兰的教师已多次罢工，导致当地许多学校关闭。

过去三年，冠病疫情已严重打乱学生的学习，教师罢工势必引起家长的关注。教师工会领袖星期三将与教育部长会面。

2月1日也是10万英国公共部门员工的罢工日，这可能成为英国数十年来规模最大的一次协调罢工行动。

另外，英国皇家护理学院（RCN）星期一发表声明称，如果到1月底，RCN与政府的薪酬谈判依然无法取得进展，RCN的英格兰和威尔士护士将在2月6日及7日分别罢工12个小时。

目前英国的通货膨胀率超过10%，各行各业都要求提高工资，并在近几个月陆续罢工。由于罢工行动牵连广泛，严重扰乱民众生活，英国首相苏纳克面对越来越大的压力，要他尽快解决数十万受薪者的薪酬纠纷。