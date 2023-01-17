委内瑞拉教职人员上街抗议工资太低

（早报讯）委内瑞拉有至少六个城市包括首都加拉加斯的教师、退休人士和工会会员，星期一（1月16日）举行游行示威，要求获得更高工资以应付通货膨胀。

路透社报道，由于缺乏委内瑞拉官方数据，根据一个非官方经济学家小组的计算，委内瑞拉去年的通货膨胀率估计已高达305%。为摆脱恶性通货膨胀，作为减少支出和增加税收的部分努力，自去年3月以来，马杜罗政府就没有调整公共部门的薪金。

但去年下半年，委内瑞拉的外汇需求高于中央银行的每周美元供应，促使玻利瓦尔进一步贬值。

委内瑞拉公立学校教师的最低月薪仅约10美元（约13新元），大学教授的月薪也只是60至80美元。

在马拉凯市（Maracay）游行的50岁教师阿吉拉尔说：“我们的工资少得可怜。我每个月只赚460玻利瓦尔（约23美元）。”他说：“我们需要能够维持生活的收入。”

委内瑞拉中部卡拉沃沃州（Carabobo）的教师和公共机构员工也上街抗议，他们投诉收入太少，无法支付食物和药物的费用。

卡拉沃沃大学教授塞克拉说，她得养活一家三口，却连最基本的东西都买不起，“我们只吃碳水化合物，没有蛋白质，也很少蔬菜。”

她说：“我们甚至买不起退烧药。”

马杜罗政府周末刚宣布，给予公职人员一笔奖金，数目相当于29.80美元。

塔奇拉教育学院院长查孔说：“30美元都不到，可以维持马杜罗的生活吗？这根本是嗟来之食。”

在塔奇拉州（Tachira）首府圣克里斯托瓦尔（San Cristobal），也有数十名教师举行示威。