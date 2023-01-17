涉策划四起枪击事件 美众院共和党落选候选人被捕

（早报讯）美国新墨西哥州一落选的共和党众议院候选人被捕，被控策划针对当地四名当选公职人员住家的枪击事件。

路透社报道，新墨西哥阿尔伯克基市（Albuquerque）警察部门说，39岁的所罗门·佩纳（Solomon Pena）星期一（1月16日）落网，罪名为涉嫌与另外四名男性合谋进行枪击行动，执行枪击的金额由他支付。

警方说，他们有证据证明佩纳也在行动中开了几枪。

佩纳的目标为两名县专员和两名州立法者的房子，四人都是民主党人。没有人在这四起枪击事件中遇害或受伤。

佩纳在去年11月8日的众议院选举中挑战一名寻求连任的民主党众议员，结果后者以超过73%的得票率击败了他。

去年11月15日，佩纳在推特上发布了一张照片，他在照片中身穿“让美国再次伟大”运动衫，照片里可看到一面“特朗普2024”小旗。他还在推特中写道，他和前总统特朗普一样，拒绝承认败选。

另据《阿尔伯克基日报》报道，针对四名民主党人的枪击事件在去年12月及今年1月发生。12月4日，八枚子弹射入新墨西哥州一名县专员的房子；12月11日，超过12枚子弹射入当地另一名县专员的房子。今年1月3日，三枚子弹射入当地一名州代表10岁女儿的房间，当时这名州代表的女儿正在房里睡觉。