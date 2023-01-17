埃尔多安：瑞典芬兰要入北约 得先交出130名“恐怖分子”

（早报讯）土耳其总统埃尔多安说，瑞典和芬兰必须驱逐或引渡多达130名“恐怖分子”到土耳其，土耳其国会才会批淮两国加入北约的申请。

路透社报道，埃尔多安在星期天（1月15日）晚发表声明说：“如果你们不把恐怖分子交给我们，我们的议会不会通过（你们加入北约的申请）。”

埃尔多安说：“要让我们的议会通过，你们首先必须把这百多名……约130名恐怖分子交给我们。”

土耳其特别指出，瑞典必须先对土耳其视为恐怖分子的人采取更明确立场，这些人主要是库尔德武装分子，以及2016年在土耳其发动未遂政变的组织。

芬兰外交部长哈维斯托说，土耳其的要求相信是对上周瑞典首都斯德哥尔摩的一起事件表达不满。斯德哥尔摩上周发生小规模示威，示威者把埃尔多安的人偶倒吊示众。土耳其过后取消了瑞典议长诺伦访问安卡拉的行程。

瑞典和芬兰去年5月申请加入北约，但遭到土耳其的反对。经过多轮谈判，土耳其、瑞典、芬兰于同年6月底签署备忘录，确认土耳其同意支持瑞典和芬兰加入北约，瑞典和芬兰将不支持库尔德工人党、叙利亚库尔德武装“人民保护部队”以及“居伦运动”，并同意解除向土耳其出口国防设备的限制。

按照规程，北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员。目前，土耳其和匈牙利尚未正式批准瑞典和芬兰加入北约。