周二美市盘前退低 重点谈摩根大通最新季度业绩

星期二（1月17日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期二（1月17日）下跌。有迹象显示，中央银行可能变得更加鹰派。投资者现在也暂时把注意力集中在各大银行的业绩报告。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌10.50点或0.26％，报3988.60点；纳斯达克100指数期货退低35.50点或0.31％，报11506.00点；道琼斯指数期货则跌76.10点，报34226.50点。

星期二的业绩焦点是：高盛集团（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）和联合航空（United Airlines）。

标准与普尔500指数和纳斯达克指数上星期五以过去一个月以来的最高水平收市。摩根大通（JPMorgan Chase）和花旗集团（Citigroup）等银行在公布季度业绩后都先后走高，带动了整个股市的交易气氛。

标准与普尔500指数上星期五起15.92点，闭市报3999.09点。重量级的道琼斯指数则起112.64点，闭市报34302.61点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高0.71％或81.87点，以11541.48点收市。

美国股市上星期五的交易一般，交易所的总成交量是107亿7000万股，与过去20天的108亿1000万股平均成交量大致相同。

摩根大通（JP Morgan Chase & Co）（纽约证券交易所代码：JPM）

（早报讯）美国多家大规模银行上星期五开始发布季度业绩，率先发布业绩的就包括了摩根大通。

根据该银行业绩报告，它们的第四季净利是110亿美元，即每股盈利3.57美元，比去年同期的104亿美元，即每股盈利3.33美元来得出色。摩根大通的营业额则是从一年前的292亿5700万美元增至345亿4700万美元。

这次摩根大通的业绩表现也比FactSet收集到的分析师普遍共识好。之前分析师的平均预测是每股盈利3.08美元，营业额则是343亿5300万美元。

季度业绩报告也显示，摩根大通的净利息盈利增长48％至203亿美元。非利息盈利则下降8％至153亿美元。其中主要原因是市场交易淡静，导致投资银行业务赚取的费用，以及资产和财富管理赚取的费用都下降、汽车租赁收入也退低。此外，利率上升也导致房屋贷款净盈利下降。

首席执行官戴蒙（Jamie Dimon）在发布业绩时说：“美国经济目前依然强劲，消费者仍在支出过剩的现金，企业业务普遍也还是处在健康状态。但是，我们仍然不知道地缘政治紧张局势带来的逆风的最终的影响会有多大，这包括：乌克兰战争、能源和食品供应的脆弱状况、通胀和利率持续上升如何削弱购买力，以及前所未有的量化宽松政策开始收紧的打击。”

在Tipranks的12分析师中，有九名分析师给予摩根大通“买进”评级，三名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是155.17美元。以上星期五的143.01美元闭市价计算，分析师认为这只股平均仅剩8.50％的向上潜能。