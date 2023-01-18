担心污染 太平洋17岛国呼吁日本延后排放福岛核污染水

（早报讯）因担心渔业被核污染水影响，太平洋岛国星期三（1月18日）呼吁日本延后排放福岛的核污染水。

路透社报道，太平洋岛国论坛（PIF）秘书长普纳在斐济首都苏瓦举行的直播会议上说：“本区域国家坚定不移地认为，在所有各方都确认安全之前，不得（把核污染水）排放入海。”

由17个太平洋岛国组成的区域集团认为，把核污染水排入大海，可能对岛屿经济体所依赖的渔场产生重大影响。世界上多达50%的金枪鱼出产于这个区域。

普纳说，直到今天，太平洋岛国的人民每天依然得忍受核试验所遗留的长期影响。

他强调，“我们绝对不能被他人的行动所误导，而导致我们面临另一场重大的核污染灾难。”

日本政府上星期五（1月13）宣布，“今年春夏之际”开始向海洋排放经处理过的福岛第一核电站核污染水。日本全国渔业协会联合会当天再次声明，反对核污染水排放入海的态度毫无改变。

日本政府2021年4月决定，将福岛第一核电站内上百万吨核污染水经处理并稀释后，于2023年春排放入海。

福岛第一核电站运营方东京电力公司从临海的福岛第一核电站向海中修建一条长约1公里的海底隧道，用于核污染水排放，并于2022年8月正式开始海底隧道等工程的建设。

核污染水排海计划推出后，一直遭到日本渔业团体等国内民间团体的反对。日本全国渔业协会联合会会长坂本雅信上星期五（13日）发表声明说，反对核污染水排放入海的态度毫无改变，将继续要求政府向渔业从业者和国民进行说明，给出有诚意的应对。

韩国外交部上星期五（13日）也说，韩国政府以国民健康安全为首要原则，将继续坚持日方必须从客观和科学角度出发，以安全且符合国际法和国际标准的方式处理福岛第一核电站核污染水的立场，并依此采取应对措施。

中国、菲律宾、太平洋岛国论坛等诸多国家和国际组织也多次对日本核污染水排海决定表示反对和质疑，希望日方认真回应各方关切，以负责任态度寻找核污染水的妥善处置办法，而不是一味强推排海方案。