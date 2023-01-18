被囚禁在美国的大毒枭 向墨西哥总统洛佩斯“求救”

（早报讯）被囚禁在美国监狱里的墨西哥大毒枭“矮子”古兹曼，向墨西哥总统洛佩斯“求救”，称他在美国监狱里饱受“心理折磨”。

法新社报道，古兹曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）通过家人和美国律师，转告他在墨西哥的律师罗德里格斯，“在美国被关了六年，根本看不到阳光”。

罗德里格斯星期二（1月17日）接受墨西哥电台访问时说，古兹曼是在发出一个“求救”信号。2017年前墨西哥政府疑似不当处理美国引渡古兹曼的申请，古兹曼希望总统洛佩斯展开调查。

他指古兹曼每周只被允许走出囚室活动三次，狭小的活动空间“看不到阳光”。古兹曼获准见访客和打电话的次数也比其他囚犯少。

罗德里格斯称古兹曼“正在遭受心理折磨”，缺乏阳光也对他的身体不好。

2019年，古兹曼因贩毒、洗钱及与武器有关等罪名成立，被美国法院判处无期徒刑。

本月早前，墨西哥在美国总统拜登到访前，在库利亚坎市（Culiacan）逮捕了古兹曼的儿子奥维迪奥·古兹曼（Ovidio Guzman），引起了墨西哥贩毒团伙的暴力反击，造成数名安全人员死亡，两架飞机也被炮火波及，迫使当局关闭当地机场和学校。

奥维迪奥也是毒贩，美国曾悬赏500万美元（约671万新元），征求有助逮捕或将他定罪的信息。