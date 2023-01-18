埃尔多安暗示土耳其或在5月14日举行大选

（早报讯）土耳其总统埃尔多安暗示，土耳其或在5月14日举行全国大选。

法新社报道，新一届大选原定于6月18日举行，但埃尔多安星期三（1月18日）在议会对执政党议员说，当局决定提前举行大选。

埃尔多安还在讲话中回顾了土耳其在73年前，首次举行自由选举的日子。他说：“已故的门德列斯在1950年5月14日说‘够了，人民会有发言权’，并在投票箱中取得了胜利……我们的人民将在73年后的同一天对（反对派）做出回答。”

1950年5月14日，土耳其民主党（DP）领袖阿德南·门德列斯（Adnan Menderes）上台，打破了共和人民党（CHP）自建国以来执政近30年的局面。

埃尔多安在担任总理和总统的二十年间，经常将自己与门德列斯相提并论。

据了解，埃尔多安的支持率因经济危机而受挫，但由于反对派至今仍无法弥合分歧，推选出候选人参加竞选。因此，资深土耳其观察家阿什指出：“选举的结果很难说，埃尔多安的势头似乎又回来了。”

土耳其目前的执政党是正义与发展党（AKP），由埃尔多安担任党魁。根据土耳其的政治体制，每届总统的任期从2014年起由七年改为五年，而且只能连任一次。

埃尔多安自2014年8月起担任土耳其总统，后在2018年提前举行的大选中以明显优势获得第二个总统任期。