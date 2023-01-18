电影《安华》即将在马来西亚上映

（早报讯）马来西亚首相安华几经波折终于出任马国第10任首相，马国政治漫画家祖纳制作的电影《安华》也即将在马来西亚上映。祖纳表示，事情确实凑巧，因为他拍摄这部电影时，并未预料安华能上台。

“当今大马”星期四（1月18日）发布了对祖纳、电影《安华：不为人知的故事》的印度尼西亚籍导演薇瓦，以及饰演安华的演员法立的专访。

祖纳说，他其实2012年就想拍摄关于安华的电影，并认为薇瓦就是最适合的执导者，不过他没有薇瓦的联络方式。不料薇瓦2021年8月突然联络他，并表明打算拍一部关于安华的电影。

两人于是展开筹备工作。他们遇到的第一个挑战是：没有演员敢接演安华这个角色。祖纳说，当时安华还是国会反对党领袖，许多人都拒演这个角色，并说他们不感兴趣或害怕。

祖纳过后找到了法立。“我们可以用印尼演员扮演其他配角，但必须由马来西亚演员来演安华，尤其是学他说话的方式。”

电影从2021年9月开拍，拍摄地点选在印尼雅加达和加里曼丹。摄制组在那里搭起安华在槟城峇东埔的老家、吉隆坡白沙罗高原的私邸，还有监狱和前首相马哈迪的官邸。

祖纳说，这部电影预算不多，但若选择在马来西亚拍摄，就必须得到国家电影发展局的批准，而且很可能招惹很多不必要的麻烦，所以摄制组最终选定在印尼开拍。

这部电影的时间背景是1993年至1998年，因此不会出现安华宣誓出任首相的情景。法立笑说：“凑巧的是，安华宣誓就职的那一刻，我从梯子掉到浮动台上，我的脸受伤了，还流血。安华上台了，我却垮台了。”

摄制组还没决定电影上映日期。祖纳希望可以安排在今年4月的开斋节，不过电影尚需通过电检局的审核。