朝鲜最高人民会议闭幕 金正恩缺席

（早报讯）朝鲜最高人民会议1月17日至18日举行，国务委员会委员长金正恩未出席会议。

韩联社星期四（1月19日）引述朝中社报道，朝鲜第14届最高人民会议第8次会议在平壤万寿台议事堂举行。

朝鲜最高人民会议常任委员会委员长崔龙海为会议致开幕词。会议讨论了内阁2022年和2023年的任务和预算、中央检察所工作情况、人事任免等问题，并通过了《平壤文化语保护法》。

最高人民会议常任委员会副委员长康润石就《平壤文化语保护法》做报告时说，保护并积极使用平壤文化语符合社会主义民族文化发展规律，并强调在语言生活中贯彻“主体思想”的重要性。

据分析，朝鲜这次通过《平壤文化语保护法》旨在用法律管控居民使用韩国式语调和称呼等，进一步加强对外部文化流入的控制。在持续面临经济困难的情况下，朝鲜近期不断在经济和社会各领域制定和执行相关法律，全力管控民众，树立“社会纲纪”，检察机关的职能和作用也有所加强。

此外，会议进行朝鲜2022年度的预算决算并编制了2023年度预算。报告称，今年的支出同比增加1.7%，经济领域预算增加1.2%。国防费用预算占总体的15.9%，同比持平。

另外，这次会议还任命现任朝鲜职业总同盟中央委员会委员长朴仁哲为最高人民会议议长，任命朝鲜祖国统一民主主义战线中央委员会书记局局长兼议长孟京日为副议长。

值得一提的是，孟京日是在以2018年平昌冬奥会为契机改善韩朝关系方面起到主导作用的朝方对韩统战核心人物。据悉，他曾在平昌冬奥期间与美国中央情报局（CIA）韩国任务中心主管安德鲁·金促成美国国务卿蓬佩奥与朝鲜劳动党统一战线部部长金英哲之间的会谈。