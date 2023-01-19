巴西总统府安保机构13名军方人士遭解职

（早报讯）巴西总统府星期三（1月18日）发布公报称，解除总统府机构安全办公室13名军方人士的职务。这是继之前解除40名总统府护卫士兵职务之后，巴西政府再次宣布解除与负责总统安保工作相关的人员职务。

巴西总统卢拉日前说，巴西一些武装部队成员与冲击国家权力机构的前总统支持者之间存在“共谋问题”，一些人“纵容”前总统支持者强闯国家权力机构。

1月8日，前总统博索纳罗部分支持者闯入首都巴西利亚的国会、联邦最高法院和总统府等机构，破坏公共建筑，并与当地军警发生冲突。事发后，联邦最高法院裁定将博索纳罗列为冲击国家权力机构事件调查对象，并逮捕了前司法和公共安全部长安德森·托雷斯等人。

据路透社报道，卢拉1月9日与国防部长和武装部队司令举行会议，并在当晚对州长们发表的讲话中强化了对军方的批评，称“有人在军营外公开呼吁发动政变，但军方什么也没有做”。

据报道，有关部门正调查首都联邦区警察在骚乱中扮演的角色。有检察官认为，这些地方执法部门人员至少是失职了。美国有线电视新闻网（CNN）称，在质疑声越来越多之际，卢拉9日也批评称，“巴西警方和情报部门疏忽了”。他说，视频中出现警察与示威者交谈的画面，警方“显然是在纵容”。