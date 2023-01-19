Authentic Brands或收购Bed Bath & Beyond

（早报讯）美国华尔街股市目前盛传，在美国家居用品零售商Bed Bath & Beyond正面对可能破产之际，拥有Forever 21和Aeropostale等时尚品牌的Authentic Brands可能会出面收购Bed Bath & Beyond。

不过根据路透社报道，到目前为止，Authentic Brands并没有对此市场传言做出任何回应。

另据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）星期三（1月18日）报道，Bed Bath & Beyond目前一直在与各个潜在买家和贷方进行谈判，试图在申请破产保护之前找到新途径来维持业务。

该报道援引知情人士的话说，Bed Bath & Beyond正在寻找能够继续以公司现有名字经营和继续维持旗下buybuy BABY连锁店的买家。此外，协助Bed Bath & Beyond的顾问也在寻求至少1亿美元的贷款，以应付可能在未来几个星期内提交的破产申请。

Bed Bath & Beyond自宣布可能申请破产之后，股价就出现极大幅度的波动。许多股市分析师也纷纷在各个社交平台谈该股的投机性太高，股价走势非理智。单单在过去五个交易日，该股就涨了49.24％。在1月12日，该股还曾攀高50.14％，以去年10月下旬以来的最高水平收市。不过，该股隔夜则下挫0.20美元或4.83％，闭市报3.94美元。