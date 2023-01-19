周四美市盘前退低 重点谈迪士尼电影重回中国市场

星期四（1月19日）重点：

（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期四（1月19日）退低。美国联邦储备局的最新报告褐皮书（Beige Book）显示，美国近期的经济活动水平几乎持平，物价涨幅已经放缓，今年的通货膨胀预料持会续降温。

●在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌20.40点或0.52％，报3908.50点；纳斯达克100指数期货退低61.50点或0.54％，报11348.80点；道琼斯指数期货也下挫188.80点，报33108.20点。

●标准与普尔500指数和道琼斯指数隔夜（18日）下挫将近2％，创下一个多月以来的最大单日跌幅。近日发布的疲软经济数据，加剧人们对经济衰退的担忧，联储局官员这几天的鹰派言论也打击投资者的情绪。

●标准与普尔500指数隔夜下跌62.11点，闭市报3928.86点。重量级的道琼斯指数则跌613.89点，闭市报33296.96点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.27％或146.90点，以11410.29点收市。

●美国股市隔夜的交易活跃，交易所的总成交量是117亿6000万股，比过去20天的104亿5000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

●消费品制造巨头宝洁（Procter & Gamble）星期四（19日）晚上开盘前会发布季度业绩。宝洁股价在盘前退低0.31美元，截稿时报145.19美元。

●市场分析师预计，网飞（Netflix）即将在星期四晚上盘后发布的季度每股盈利是0.44美元，营业额则是78亿4000万美元。网飞股价在星期四晚上盘前退低3.39美元，截稿时报322.94美元。

●路透社报道，亚马逊（Amazon）在给员工的内部文件说，亚马逊将在星期三（18日）结束裁退在美国、加拿大和哥斯达黎加的一些员工。这是亚马逊裁员1万8000人计划的一部分。亚马逊股价在星期四晚上盘前下跌1.01美元，截稿时报94.45美元。

●星期四下文我们来谈谈迪士尼（Walt Disney）旗下的漫威电影重回阔别了将近四年的中国市场。星期四晚上盘前该股下跌0.84美元，截稿时报98.20美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、CureVac、亚马逊（Amazon）、苹果（Apple）和Carnival Corp。截稿时，除了CureVac股价上升之外，其他四只活跃股的股价全部退低。

迪士尼在过去十年最赚钱的前七部漫威制作的超级英雄电影，目前都还没有获得在中国市场上映的日期。（路透社）

迪士尼（Walt Disney）（纽约证券交易所代码：DIS）

美国娱乐巨头迪士尼旗下的漫威电影在与中国院线阔别了将近四年后，今年2月将重新在中国上映。率先掀开序幕的将是《黑豹2》以及《蚁人与黄蜂女：量子狂潮》。这两部电影已分别定档在2月7日和2月17日在中国上映。

《黑豹2》已定档在2月7日在中国上映。（照片来源：漫威）

中国是世界第二大电影市场。之前因为疫情，迪士尼失去了中国市场，导致迪士尼的盈利大幅下降。据路透社报道，迪士尼上一部在中国院线上映的漫威电影，是2019年6月的《蜘蛛侠：英雄远征》。

迪士尼最新的阿凡达电影《阿凡达：水之道》在上个月在全球上映的同一天获得中国的批准，这应该是迪士尼电影解冻的最初迹象。（照片来源：迪士尼）

迪士尼最新的阿凡达电影《阿凡达：水之道》上个月在全球上映的同一天获得中国批准，这应该是迪士尼电影解冻的最初迹象。根据中国数据追踪公司猫眼娱乐的数据，自去年12月下旬上映以来，这部电影在中国的票房收入已经超过15亿人民币（约2亿2140万美元）。

这些消息似乎都显示，中国的审查机构可能正在放松对好莱坞电影的审查。这几年因为中国的政治敏感度提高，美国电影制片厂的大片在中国放映时一直遇到阻力。迪士尼高管也曾公开将部分影片的收入比预期低归咎于中国对电影市场的控制。

再加上冠病疫情，2022年可说是中国电影业特别惨淡的一年。中国频繁在全国实施封锁措施，也迫使许多电影院暂停营业。不过根据中国投资银行中金公司上个月的估计，今年中国电影业的总收入将反弹到547亿人民币，也就是大约是2019年水平的85％。

这次中国可能放松对好莱坞电影的审查，对迪士尼的首席执行官艾格（Robert Iger）重返董事会掌权也是很有利的。自艾格去年11月再次回到迪士尼掌舵之后，迪士尼的激进股东佩尔茨（Nelson Peltz）就发起了管理权争夺战。

佩尔茨和他旗下的对冲基金Trian Fund Management在上星期也发起了一场争夺董事会席位的行动，竭力争取进入董事会，以“纠正”他认为董事部所犯下的一系列失误，包括：高管薪酬等。

艾格是否会在有利的电影大环境里，披荆斩棘让迪士尼重整雄风呢？至少在Tipranks的24分析师当中，就有20名分析师看好并给于迪士尼股“买进”的评级，四名给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价是119.15美元。以上隔夜的99.04美元闭市价计算，分析师认为该股平均还有20.30％的向上潜能。