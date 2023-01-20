美财政部采取特别措施避免债务违约

（早报讯）美国联邦政府债务规模于星期四（1月19日）达31.4万亿美元（约41.5万亿新元）法定债务上限。美国财政部长耶伦致信国会说，由于美国联邦政府未偿还债务达到上限，财政部即日起采取特别措施，避免联邦政府发生债务违约。

综合路透社和新华社报道，耶伦在这封写给众议院议长麦卡锡等国会领导人的信中说，财政部将在1月19日至6月5日启动“暂停发行债券期”。其间，财政部将暂停为公务员退休和残疾基金以及邮政退休人员健康福利基金注入新资金。此举将帮助财政部在整体债务水平无法提高的前提下，有能力继续支付其他联邦款项。

耶伦在信中强调，如果国会不尽快通过提高31.4万亿美元债务上限的法案，两项特别措施都将面临“相当大的不确定性”，包括对联邦政府未来数月的收支情况构成挑战等。

此前，耶伦13日致信麦卡锡，敦促国会议员“及时采取行动提高或暂时取消债务上限”。她说，特别措施只能在有限时间内帮助联邦政府继续履行义务，并且警告，如果国会不能及时提高债务上限，将可能导致政府债务违约，给全球经济带来负面影响。因此，国会及时采取行动提高或暂时取消债务上限至关重要。

但没有迹象表明共和党人或民主党人肯相互妥协。以微弱优势控制众议院的共和党人正试图以债务上限作为杠杆，要求政府削减支出项目，并辩称财政部可通过优先偿还债务来避免在僵局期间违约。但金融专家质疑其可行性。

眼下，美国会两党正围绕提高债务上限展开“唇枪舌战”。共和党籍众议员比格斯在社交媒体上发文，反对提高债务上限，指责民主党人“无所顾忌地”挥霍纳税人税款。白宫方面说，共和党人“毫无必要地让国家陷入经济混乱、崩溃和灾难”，国会必须无条件解决债务上限问题。

自1985年以来，美国财政部多次采取特别措施避免债务违约。据美国政府问责局（GAO）统计，美国从未出现过联邦政府债务违约。在1997年至2022年间，联邦政府债务上限就被提高了22次。