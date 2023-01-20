盈利股价下跌 摩根大通首席执行官2022年薪酬仍维持3450万美元

（早报讯）虽然2022年摩根大通（JPMorgan Chase & Co）盈利下降了将近四分之一，该公司股价也创下十多年来最糟糕的年度表现，但是它的董事部发给首席执行官戴蒙（Jamie Dimon）2022年的总薪酬仍然维持在3450万美元。

不过，因为股东们在2021年已经公开表示对戴蒙超过5000万美元的留任配套表示失望，所以董事会这次也表示不会给予戴蒙特别奖励。

根据摩根大通星期四（1月19日）提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，在2022年度里，该董事会给66岁的戴蒙150万美元的薪水和3300万美元的激励薪酬。这个激励薪酬是以全年工作表现为计算基础的。这份文件也说，薪酬小组是在考虑戴蒙的表现，以及投资者在上次年会上的反馈才决定出整个薪酬配套。

该小组也说：“在竞争激烈、地缘政治紧张局势加剧、全球经济不确定、通货膨胀和利率上升，以及冠病疫情挥之不去等重大挑战之际，在戴蒙的领导下，摩根大通继续在前所未有的严峻营业环境中为公司全球客户提供服务。”

这也是戴蒙自去年5月因薪酬被股东“谴责”以来“领取”的首个薪酬配套。当时股东对摩根大通的薪酬政策进行了不具约束力的投票（non-binding vote），包括对戴蒙及他的高级副手平托（Daniel Pinto）提供罕见的多年限薪酬配套。当时，摩根大通发言人曾说过，董事会“非常重视”股东们给予的反馈。

摩根大通去年的盈利从创纪录的水平下降了22％至377亿美元。下降的原因是金融交易活动放缓，以及拨给用在准备潜在不良贷款的拨备。

在股价方面，摩根大通股价去年总共下跌15％。是自2011年下跌以来的最差年度表现。该股星期四下跌1.82美元或1.33%，闭市报134.75美元。

根据彭博社，自2005年领导摩根大通以来，戴蒙已经成为银行业最杰出的高管之一。

戴蒙原本也是银行界薪酬最高的高管。直至2021年，摩根士丹利（Morgan Stanley）的戈尔曼（James Gorman）和高盛集团（Goldman Sachs Group）的所罗门（David Solomon）的总收入才超越了戴蒙。