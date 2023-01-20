新西兰工党新党魁选举22日举行 21日上午交提名表格

（早报讯）新西兰工党党督麦卡诺蒂星期五（1月20日）说，有意成为总理阿德恩接班人的工党成员，必须在星期六（21日）上午提交提名表格。

路透社报道，麦卡诺蒂发电邮说，工党党魁选举定星期天举行，竞选者必须在当地时间星期六上午9时（新加坡时间星期六凌晨4时）提交提名表格，才能参加星期天的选举。

目前工党还没有明确的继任对象，教育兼警察部长希普金斯（Chris Hipkins）说，他预计工党议员能就新总理人选达成共识。

希普金斯目前是最热门的新总理人选，司法部长艾伦（Kiri Allan）和交通兼移民部长伍德（Michael Wood）位列第二和第三，但三人都未确认是否参选。

阿德恩表明会保持中立。

分析人士认为，阿德恩突然辞职令支持率落后的工党陷入艰难局面。阿德恩的支持率虽已下降，但她仍然是工党和政府最有利的资产。在国家预计会陷入经济衰退，以及人民日益对法治问题感到担忧之际，工党如今只有九个月的时间说服选民让工党继续执政。

阿德恩星期四（19日）突然宣布辞职，给新西兰政坛投下震撼弹。她称自己已无法继续领导国家，并相信其他人会做得更好。

阿德恩说，她将在2月7日前卸任，但为避免触发补选，她会继续担任国会议员直到10月14日举行全国大选。

根据新西兰政治制度，在议会获得多数席位的政党成为执政党，执政党党魁自动成为总理。