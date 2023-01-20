韩国对日本再为佐渡金山申遗表遗憾

（早报讯）韩国外交部星期五（1月20日）说，对日本前一天再次向联合国教科文组织就佐渡岛金山遗址（佐渡金山）提交申遗报告一事表示遗憾。

韩联社报道，韩国外交部发言人发表评论称，在日方尚未充分履行2015年入遗的“日本近代工业设施”相关后续措施的情况下，日本政府再次为与其背景相似的佐渡金山申遗令人遗憾。

韩国外交部说，韩方再次敦促日方尽快履行其在为近代工业设施申遗时承诺的后续措施，以及联合国教科文组织世界遗产委员会的决定。

韩国外交部副部长李度勋星期五在首尔外交部大楼召见日本驻韩大使代办、大使馆经济公使浪冈大介，对日方重新申遗提出抗议。韩国外交部去年也曾在日本正式决定为佐渡金山申遗时，召见日本驻韩大使相星孝一提出抗议。

日本政府去年2月首次提交佐渡金山申遗报告，但联合国教科文组织以相关材料中未对这一文化遗产进行充分说明为由未进行审查。就此，日本政府于去年9月重新提交了临时申请，正式提交申请的期限为今年2月1日。

据早前报道，佐渡金山在江户时代（1603至1867年）利用日本传统手工艺技术生产金矿等，是历史悠久的珍贵大规模产业遗产，推荐时期并不包括具争议的二战时期。

不过韩国政府认为，二战时期日本曾强迫来自朝鲜半岛的2000多名民众在佐渡岛矿山劳动，是“强迫劳动的受害现场”，反对日本申请为世界文化遗产。