波兰：即使德国反对 仍可能向乌克兰运送豹2型坦克

（早报讯）波兰外交部副部长雅布隆斯基说，即使没有德国的再出口批准，波兰也可能向乌克兰运送豹2型（Leopard 2）坦克。

路透社报道，雅布隆斯基（Pawel Jablonski）星期五（1月20日）告诉私营电台RMF FM：“我不排除我们准备好采取这一步。”他指的是即便在德国的反对下，仍可能向乌克兰运送坦克。

雅布隆斯基说，波兰希望德国不仅同意波兰或其他国家向乌克兰运送坦克，也希望德国自己这么做。

波兰和其他北约国家一直敦促德国批准它们向乌克兰运送这款德国制造的坦克。乌克兰近期强烈呼吁西方国家向它运送重型武器，并说这对扭转俄罗斯入侵的趋势至关重要。这个问题相信将主导西方盟友星期五在德国拉姆施泰因空军基地的会谈。乌克兰总统泽连斯基说，他预计北约和各国防长将做出“强有力的决定”。

克里姆林宫发言人星期五说，西方国家向乌克兰提供更多的坦克不会改变冲突的进程，反而会增加乌克兰人民的苦难。

德国一直不愿运送可能被视为使乌克兰冲突升级的重型进攻性武器，并且迄今为止一直拒绝批准它的盟友提供豹2型坦克再出口。这种坦克现在是欧洲各地盟军的主力。

立陶宛国防部长阿努索斯卡斯星期四（19日）说，几个国家将在拉姆施泰因会议上宣布向乌克兰运送豹2型坦克。然而，德国政府消息人士星期四说，德国还未收到任何国家申请向乌克兰运送这类坦克的请求。