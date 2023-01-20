（早报讯）谷歌母公司Alphabet将裁员1万2000人，即员工总数的6%。

据路透社看到Alphabet总裁皮查伊（Sundar Pichai）发出的一份员工备忘录说，公司审查了产品、人员及优先事项后，决定跨地域和技术领域裁员。他说，公司曾为了更美好的时代迅速扩大，但如今面临“不同的经济现实”。

皮查伊说：“这些变化将影响谷歌员工的生活，这对我而言是沉重的。我对所有导致我们走向这一步的决定承担全部责任。”

备忘录说，这次裁员是全球性的，美国员工将立即受影响。裁员影响到整个公司的团队，包括招聘和一些公司职能部门，以及一些工程和产品团队。

多年来，Alphabet吸引了顶级人才来建立谷歌、YouTube和其他产品，这些产品覆盖了数十亿用户。然而，Alphabet正与微软公司在生成式人工智能（Generative AI) 的新兴领域上竞争。

美国微软公司星期三（1月18日）宣布，将在2023财年第三季度大规模裁减一万个工作岗位。微软说，与硬件产品组合相关的裁员和成本，将导致2023财年第二季度支出12亿美元（约16亿新元），并对每股利润产生12美分的负面影响。

Alphabet的员工备忘录说，公司已经向受影响的员工发出电邮通知。它说，在美国以外的国家，基于当地就业法律和惯例，这一过程将会更长。