周五美市盘前微升 重点谈流媒体巨头网飞业绩

星期五（1月20日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期五（1月20日）微升。在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起6.40点或0.17％，报3905.30点；纳斯达克100指数期货也起34.20点或0.30％，报11329.90点；道琼斯指数期货则起30.30点，报33074.90点。

美国股市隔夜（星期四）连续第三天收低。之前发布的数据显示劳动力市场仍然吃紧，再次引发投资者对联储局会继续激进加息路径的担忧。

标准与普尔500指数隔夜下跌30.01点，闭市报3898.85点。重量级的道琼斯指数则跌114.62点，闭市报33044.56点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.00％或114.62点，以11295.67点收市。

盘前交易重点：

谷歌母公司Alphabet将裁员1万2000人。据路透社看到Alphabet总裁发出的一份内部文件，这次裁员是全球性的，美国员工将立即受影响。Alphabet股价在星期五晚上盘前上升1.49美元，截稿时报95.40美元。

在停顿约六个月后，美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）隔夜又重新开始出售京东（JD.com）股票。根据她的方舟投资管理公司的每日交易报告，方舟金融科技创新ETF隔夜卖出了6645股京东美国存托凭证（ADRs）。这是该公司自去年7月以来首次脱售该股。京东股价在星期五晚上盘前上升1.33美元，截稿时报60.75美元。

消费品巨头宝洁（Procter & Gamble）股价发布季度业绩时虽然调高了全年销售预测，但是也承认商品成本对公司利润已经构成压力，导致该股股价隔夜下跌2.11％。星期五晚上盘前宝洁股价回稳，起0.29美元，截稿时报142.71美元。

星期五下文我们来看看流媒体巨头网飞（Netflix）的最新业绩。星期五晚上盘前该股起17.74美元，截稿时报333.52美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Alphabet、Alcoa Corp、Nordstrom Inc和苹果（Apple）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

分析师也普遍认为，投资者也应该关注网飞今年是否会放慢它的170亿美元的节目制作开销，以及网飞是否有可能收购或是与WWE合并。（法新社）

网飞（Netflix）（纳斯达克证券交易所代码：NFLX）

（早报讯）去年第四季度猛片连连，带动流媒体巨头网飞截至去年第四季度的全球付费净用户激增766万户，远比之前预测的450万户显著，网飞股价隔夜盘后也跟着飙升近7％。

一系列备受瞩目的巨片包括：《玻璃洋葱》（Glass Onion）、《巨魔》（Troll）和《西线无战事》（All Quiet on the Western Front）等。这些片子加速了订户增加的势头。

除了订户人数激增之外，根据网飞隔夜盘后发布的季度业绩报告，公司的业绩没有什么惊喜。网飞的每股盈利0.12美元，比市场分析师普遍预测的0.59美元低；营业额则取得同比增长2％，达78亿5000万美元，只略比市场分析师普遍预测的78亿4000万美元稍微好一些。

至于今年第一季度，网飞高管认为，随着美元疲软，外汇逆风开始缓解，2023年第一季营业额预计同比增长4％至81亿7200万美元，每股盈利则预计2.82美元。而市场普遍预测的营业额81亿5000万美元，每股盈利2.97美元。高管也预计今年的自由现金流至少会达到30亿美元。

网飞的股票最近几个月都一直在走高。过去六个月，这只股就已经上涨了约46％，开年迄今也上涨约8％，跑赢纳斯达克100指数的4％涨幅。

网飞高管在致股东的信中说：“2022年是艰难的一年。虽然开局坎坷，但来到年底的结局却是光明的。我们清楚知道如何重新加速增加我们的收入，同时也会继续改善网飞业务的各个层面，推出付费共享服务，同时推出我们的广告产品。”

市场许多分析师在谈到网飞时，都提醒投资者必须考虑到网飞是在去年11月才刚刚推出分级账户的广告业务。这方面的业务对业绩的影响，相信需要一段时间才能发挥作用。

分析师也普遍认为，投资者也应该关注网飞今年是否会放慢它的170亿美元的节目制作开销，以及网飞是否有可能收购或是与WWE（World Wrestling Entertainment）合并。

在Tipranks的27分析师中，有13名分析师给予网飞“买进”评级，11名给予“持守”评级，三名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价330.27美元。以上隔夜的315.78美元闭市价计算，分析师认为这只股平均还有4.59％的向上潜能。