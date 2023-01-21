希普金斯预计接任新西兰总理

新西兰现任教育兼警察部长希普金斯（Chris Hipkins）预计将接替辞职的阿德恩，成为新西兰新总理。

据路透社报道，新西兰工党星期六（1月21日）透露，希普金斯是唯一被提名的工党党魁候选人，预计他将在星期天（22日）举行的党魁选举上，由64名工党核心议员确认为新的领导人。

现年44岁的希普金斯于2008年首次当选工党议员，目前是警察、教育和公共服务部长，同时也是众议院的领袖。他在2020年11月被委任处理冠病问题后为民众所熟知，并为政府应对冠病疫情提供了支持。

据当地媒体星期五（20日）发布的一份民间快速民意调查显示，希普金斯是最受欢迎的潜在候选人，得到了约26%的受访者的支持。

希普金斯将于当地时间星期六下午举行首次新闻发布会。待星期天得到确认后，阿德恩将向总督递交辞呈，而希普金斯将在工党任期结束前担任总理。

根据新西兰政治制度，在议会获得多数席位的政党成为执政党，执政党党魁自动成为总理。

阿德恩星期四（19日）突然宣布辞职，给新西兰政坛投下震撼弹。她称自己已无法继续领导国家，并相信其他人会做得更好。不过，为避免触发补选，她会继续担任国会议员直到10月14日举行全国大选。

一项星期五公布的民调显示，根据阿德恩宣布辞职前的数据，工党的支持率下降到31.7%，而在野的新西兰国家党则得到了37.2%受访者的支持。

工党的传统联盟伙伴新西兰绿党则在一份声明中说，他们期待着与希普金斯合作。

