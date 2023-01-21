美财政部：G7将在3月审查俄罗斯石油出口价上限

美国财政部星期五（1月20日）宣布，七国集团（G7）官员已经同意在3月份审查俄罗斯石油出口价格的上限水平。这一安排比原计划稍晚，以便更好评估设置上限后的市场反应。

作为对俄罗斯入侵乌克兰的制裁一部分，七国集团、澳大利亚和欧盟去年底对俄罗斯海运原油价格设定了每桶60美元（约80新元）的上限，并原计划于今年2月5日扩大制裁，为俄汽油和柴油等成品油的价格设定上限。

据路透社报道，美国副财长阿德耶莫(Wally Adeyemo）星期五与上述联盟官员进行远程会晤后，美国财政部说，鉴于这些产品的市场交易价格范围很广，官员们同意延后审查日期将能更好地校准成品油的价格上限政策。

美国财政部指出，设置油价上限有两个目标，即通过对中国和印度等大国消费者购买的石油进行制度化的大幅折扣，以削减俄罗斯的收入，以及确保全球石油市场供应充足。

财政部说，只要价格上限继续满足联盟的双重目标，3月份的审查日期使联盟能够评估实施成品油上限后全球市场的发展情况，并听取欧盟对原油价格上限的技术审查情况介绍。

由于世界主要航运和保险公司都以G7国家为基地，G7等国对俄罗斯石油价格设定上限，或使莫斯科难以更高的价格出售石油。美国财长耶伦上周曾透露，俄罗斯高级官员承认，西方国家设置的价格上限正在削减俄罗斯的石油收入。

但俄副总理诺瓦克上星期三（1月12日）称，尽管西方实施制裁和价格上限，俄石油生产商在达成出口交易方面并未遇到困难。他说，俄石油面临的主要问题是，较国际指标有很大的折价和运费上升。