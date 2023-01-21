英战略草案促首相降低对台湾晶片的依赖

英国官员起草的一份战略草案建议首相苏纳克采取措施，降低对台湾半导体的依赖，以缓解台海关系可能对供应链带来的威胁。

据彭博社星期五（1月20日）报道，这份尚未公布的文件指出，若中国大陆对台湾进行干预或动武，将威胁到台湾岛内进出口，从而影响英国经济。

台湾占到全球先进晶片产能的逾90%，并拥有世界最大的半导体代工厂台积电。

战略草案指出，半导体广泛应用于从手机到汽车的各个领域，一旦短缺会扰乱整个经济的供应链，近年来疫情中发生的短缺情况就是明证。

撰写这份文件的官员还警告称，中国大陆参与的对英国半导体企业收购构成了国家安全风险。不过，英国已经开始应对这一风险，其中商务大臣沙普斯（Grant Shapps）曾下令一家中资公司释出其持有的一家英国半导体晶圆制造厂的大部分股权。

这项战略草案总结道，晶片供应为事关地缘政治和经济发展的重大问题，认为英国应将微晶片采购源分散至形势稳定的友邦，同时向研发投资至少数十亿英镑。

英国政府称上述消息为“传言”（speculation）并拒绝置评，仅称该战略将“适时”公布。

报道还说，半导体企业因英国迟迟不公布对该产业的支持打算而感到沮丧，正在权衡对英国的投资。他们指出，美国、欧洲等都出台了百亿元级别的对本土半导体企业的补助计划。

报道引述相关研究称，英国此前不曾考虑过接近如此规模的补贴。研究也指出，政府应支持在国内开发化合物半导体等。这类晶片由不同于传统硅片的材料制成，可用于电动汽车、5G无线技术和其它新兴科技。