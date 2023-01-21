拜登承诺与共和党籍议长麦卡锡就债务问题进行讨论

美国联邦政府债务规模触顶后，提高债务上限的辩论迫在眉睫，美国总统拜登承诺，将与新上任的共和党籍众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）就债务问题进行 "讨论"。

据路透社报道，拜登星期五（1月20日）与各城市市长举行的一次活动中说，美国债务违约将是美国财政上前所未有的灾难。

拜登说，政府正在支付的债务已经累积了200多年，他将与众议院的新多数党领袖就这个问题进行讨论。不过，他没有指名道姓地提到麦卡锡，也没有透露何时可能与麦卡锡交谈的细节。

麦卡锡星期五则在推特上发文，点名回应拜登称：“我接受你的邀请，愿意坐下来讨论一个负责任的债务上限，以解决不负责任的政府开支问题。我期待我们的会面。”

麦卡锡是新上任的共和党议长，他希望将提高债务上限的投票与削减政府开支挂钩。

白宫发言人皮埃尔（Karine Jean-Pierre）在一份声明中说，拜登期待与麦卡锡会面“讨论一系列问题”，称这是他与国会新领导人举行的一系列会议的一部分。

拜登将于下星期二（1月24日）在白宫接待民主党国会领导人，不过一位白宫官员说，麦卡锡的访问日期还没有确定。

皮埃尔说：“就像总统多次说过的那样，提高债务上限不是谈判；这是这个国家及其领导人避免经济混乱的义务。”

白宫曾一再表示，不会就提高债务上限进行谈判，并利用共和党的一些削减开支的建议与民主党的优先事项形成对比。

皮埃尔说，针对美国的经济辩论，议长和他的盟友提出的财政计划要削减社会保障、医疗保险和其他重要项目，并征收30%的国家销售税，而拜登与议长的讨论是针对两种不同的国家愿景进行的：“一种是削减社会保障，另一种是保护社会保障。"

据此前报道，美国联邦政府债务规模于1月19日达31.4万亿美元（约41.5万亿新元）法定债务上限。美国财长耶伦致信国会说，由于联邦政府未偿还债务达到上限，财政部即日起采取特别措施，避免联邦政府发生债务违约。

耶伦也在13日致信麦卡锡，敦促国会议员“及时采取行动提高或暂时取消债务上限”。她说，特别措施只能在有限时间内帮助联邦政府继续履行义务。如果国会不能及时提高债务上限，将可能导致政府债务违约，给全球经济带来负面影响。

